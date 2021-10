Somaliër Ali Harbi Ali stak Britse parlementariër dood

Het staat bijna vast dat de moord op de Britse politicus John Amess een terreurdaad was. De 25-jarige Somaliër Ali Harbi Ali reisde vrijdag 80 kilometer per trein naar een kerk in Leigh-on-Sea in Essex. Daar wachtte hij geduldig tot David Amess arriveerde en stak hem toen 17 keer. Daarna wachtte hij op de politie.

De 25-jarige is een Brits staatsburger, die zijn familie die in de jaren negentig vanuit Somalië naar het VK kwam.

De vader van Ali is geschokt dat zijn zoon een terrorist is geworden, zegt hij tegen Engelse dagbladen.