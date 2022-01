Boris Johnson wankelt nu echt

Boris Johnson was in mei 2020 samen met zijn verloofde (nu zijn vrouw) Carry op een tuinfeestje bij zijn ambtswoning. Het was een Byob-feestje: bring your own booze.

Dat gaat hem vermoedelijk zeer zwaar opbreken: feestjes waren op dat moment strikt verboden. Boris had zelf afgekondigd dat iedere Engelsman maar samen kon komen met één andere Engelsman. Op het feestje waren tientallen stafleden van de premier.

Johnson wil nog niet erkennen dat hij aanwezig was, maar ontkennen doet hij het ook niet: er waren te veel getuigen.

De oppositie is uiteraard heel boos. Maar ook in zijn eigen partij groeit de overtuiging dat Johnson niet veel langer te handhaven valt. Vermoedelijk moet Johnson vandaag al in het Lagerhuis de vraag beantwoorden of hij op het feestje was. Wat er daarna gebeurd is niet duidelijk. Behalve dat de kans groot is dat het Verenigd Koninkrijk voor de lente een nieuwe premier heeft.