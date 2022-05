‘Colombiaanse Donald Trump’ kan president worden: Hernández (77) enorm populair

De populistische, grofgebekte Rodolfo Hernández is de grote verrassing van de eerste ronde van de Colombiaanse presidentsverkiezingen. De bouwmagnaat is bewonderaar van Hitler (of toch Einstein?), versloeg de rechtse elite en neemt het in juni op tegen de linkse Gustavo Petro.

In totaal kozen zes miljoen Colombianen voor de oude rijkaard, 28 procent van de stemmen. De retoriek van Hernández is kort maar krachtig: “Ik definieer mijzelf als Rodolfo Hernández, een ingenieur die de boeven wil verdrijven uit de regering. Dat is alles.” Zijn boodschap beslaat amper twee zinnen. Of nog korter: Weg met de boeven!

Zijn teksten slaan aan bij zijn achterban. Tegenstanders zijn 'zij', 'politieke boeven', 'een kanker', 'dieven, niet allemaal, maar wel bijna allemaal'. Hij scheldt erop los op zijn vele socialemediakanalen. “Ik spreek uit het hart”, zegt 'het oudje van Tiktok', zoals Hernández liefkozend genoemd wordt.

Groot Duits denker

In 2016 als burgemeester van Bucaramanga zei hij: “Ik ben volger van een groot Duits denker, hij heet Adolf Hitler.” Vorig jaar sprak hij over een vergissing. Hij zou Einstein bedoeld hebben. In 2018 sloeg hij als burgemeester een raadslid, die hem van corruptie betichtte, in het gezicht. “Je liegt, hoerenzoon”, riep hij hem na.

De woede richting de rechtse elite die het Zuid-Amerikaanse land bestuurt, wordt gedeeld door vele Colombianen. Driekwart is helemaal klaar met de zittende president Duque en 85 procent vindt dat het leven in de afgelopen jaren achteruit is gegaan, volgens een recente peiling.

In juni volgt de tweede ronde van de presidentsverkiezingen. Dan neemt de straatvechter het op tegen de linkse kandidaat Petro en weten we of Colombia een kloon van Trump of Bolsonaro aan het roer krijgt voor de komende jaren.