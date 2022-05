Wie gaat de oorlog winnen? Rusland of Oekraïne?

De eerste twee maanden was er vooral aandacht voor de overwinningen van Oekraïne. Kiev werd niet door de Russen ingenomen, het noorden kwam weer in handen van de troepen van Zelenski. Nu boekt Rusland overwinningen in het oosten van het land. Hier en daar lees je dat de troepen van president Poetin de loop van de oorlog hebben veranderd en nu op weg zijn om te "winnen".

Maar geen van beide partijen gaat op het slagveld 'winnen', schrijft professor Phillips O'Brien, hoogleraar strategische studies aan de Universiteit van St.-Andrews, in The Times. Wat er ook gebeurt, het zal eindigen in een soort van onderhandelde vrede. De afgelopen drie maanden is duidelijk geworden dat Rusland niet kan hopen heel Oekraïne te veroveren. En aangezien Oekraïne Rusland niet kan veroveren, is een regeling tussen beide partijen de enige optie.

Oekraïne heeft al op één belangrijk punt gewonnen.

Het zal blijven bestaan als een onafhankelijke staat, met de overgrote meerderheid van zijn grondgebied, een sterke en versterkte nationale identiteit en, naar te hopen, uiteindelijk lidmaatschap van de Europese Unie. Als dit een op 24 februari het aanbod was geweest, zou dat als een overtuigende overwinning voor Oekraïne zijn gezien.



Tenzij de Oekraïense regering op korte termijn besluit om de bezette gebieden op te geven en een ​​vredesakkoord te sluiten, zal de oorlog voortduren. De grote vraag zal niet zijn wat Rusland vandaag in handen heeft, maar wat het in de toekomst kan houden - en ze zullen er achterkomen dat in handen houden niet zo eenvoudig is als nemen. Wat de Russen nu doen, is een enorme hoeveelheid van hun beschikbare militaire middelen besteden aan het innemen van een heel klein gebied.

De Oekraïners hebben ondertussen ongetwijfeld ook geleden, maar worden momenteel versterkt met betere, vaak NAVO-standaarduitrusting dan op 24 februari. Over een paar weken zullen ze aanzienlijk effectiever zijn, vooral met afstandswapens, dan ze waren toen de oorlog begon, terwijl het Russische leger, dat nu al de bodem van het vat begint te bereiken door 50 jaar oude tanks en gepantserde personeelsschepen naar Oekraïne in te zetten, zwakker zal zijn. Misschien kunnen de Russen al dat grondgebied behouden tegen Oekraïense aanvallen, maar het is meer dan waarschijnlijk dat ze heel moeilijk gaan krijgen om een ​​groot, onhandelbaar stuk grondgebied te beheersen met wat nu een krimpende militaire macht.

Oekraïne heeft dus in zekere zin de eerste oorlog al gewonnen. De vraag is of het de tweede kan winnen.

Phillips O'Brien is hoogleraar strategische studies aan de Universiteit van St. Andrews