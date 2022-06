Boris Johnson mag blijven. Maar hoelang nog?

Boris Johnson heeft de vertrouwensstemming in zijn eigen partij overleefd. Een meerderheid van 211 parlementsleden vinden dat hij mag blijven. 148 parlementsleden vinden dat hij weg moet.

Als dat laatste getal onder de 100 was gebleven zou dat min of meer een overwinning voor Johnson zijn geweest. Maar de oppositie in eigen gelederen blijkt heel groot. In het verleden heeft een Engelse partijleider die zo weinig vertrouwen krijgt van zijn partijgenoten de volgende verkiezingen nooit gehaald. Laatste voorbeeld: Therese May. Zij overleefde een vertrouwensstemming, maar werd een jaar later toch gedwongen op te stappen. Johnson deed het slechter vandaag dan Therese May in 2018.