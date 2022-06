Waarom zelfs de geheime dienst liegt tegen Poetin

Roman Anin (35) is een kritische Russische onderzoeksjournalist, die zijn land moest ontvluchten en nu ergens in Europa verblijft; voor zijn veiligheid zegt hij niet waar. De Suddeutsche Zeitung interviewde hem over het raadsel waarom Poetin begon aan een oorlog die hem mogelijk de kop gaat kosten. Volgens Anin is de reden simpel: iedereen liegt tegen Poetin en wie de waarheid zegt wordt in het beste geval ontslagen. Samen met collega's die nog wel in Rusland zijn - en dus anoniem moeten blijven - blijft onderzoeksjournalist Anin (35) zijn werk doen. Hij publiceert onder meer op zijn eigen site "Vashnye Istorii" - belangrijke verhalen.

"Veel bronnen die ik spreek, zien de oorlog als een catastrofe voor Rusland. Ze willen dat vertellen omdat ze denken dat Poetin een gek geworden dictator is. De beslissing van één man doodt niet alleen tienduizenden onschuldige mensen in Oekraïne, maar vernietigt ook Rusland, waardoor het Russische volk arm en kwetsbaar wordt. Om nog maar te zwijgen over het doden van zijn eigen soldaten door dit domme plan."

"Poetin heeft het aantal mensen met wie hij praat teruggebracht tot vijf . Bovendien is hij star. Flexibele mensen begrijpen dat er andere standpunten zijn. Slimme mensen begrijpen dat ze ongelijk kunnen hebben. Maar Poetin geeft nooit fouten toe. We weten dat er officieren in de FSB zijn die tegen de oorlog zijn, die de waarheid kennen. Ze zullen dit nooit in het openbaar zeggen, nooit in hun rapporten schrijven. Als iemand zou schrijven dat er geen nazi's in de Oekraïense regering zijn, zou Poetin het niet geloven. Hij leest alleen rapporten die passen bij zijn wereldbeeld."

"De huidige heersende kliek bestaat mensen van de leeftijd van Poetin en lid van de FSB, voorheen de KGB. Ik overdrijf niet. Deze agenten van de geheime dienst zijn overal, in alle banken, alle universiteiten, alle ministeries. Het zijn soldaten uit de koude oorlog en ze hebben hun oorlog verloren. Omdat ze zich vernederd voelen, willen ze wraak. Ze hebben Oekraïne nooit als een onafhankelijke staat beschouwd, maar als een kolonie. Toen ze Oekraïne verloren, dachten ze: we moeten dat heroveren. Maar in het begin van de jaren 2000, toen het leger in puin lag, hadden ze het geld niet."

"Er is nog iets belangrijks om Poetin te begrijpen: hij was altijd succesvol in de oorlogen die hij begon. In Georgië werd in 2008 het leger in een week vernietigd. Er waren in 2014 niet veel problemen op de Krim en de westerse sancties waren niet al te streng. Daarna vocht het Russische leger in Ilovaisk, Oekraïne, en in Debaltseve. Alles ging goed, ze versloegen het Oekraïense leger. Stel je nu een dictator voor die denkt Rusland te kunnen redden, die een historische missie heeft; een dictator die succesvol is geweest in alle oorlogen die hij is begonnen en waar niemand tegen is. Natuurlijk neemt hij die beslissing. In zijn wereld vindt Poetin hem een ​​geweldige strateeg."