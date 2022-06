Video: Joe Biden (78) valt van zijn fiets

Joe Biden doet er alle aan om jonger te lijken dan hij is. Veel Amerikanen vinden het geen prettig idee dat een bejaarde man hen uit de kluwen van crises (koopkracht, oorlog, wapens, corona) moet halen. En daarom doet Biden van alles om jonger te lijken. Zo fietst hij in het openbaar. En dat ging vandaag mis.

Biden viel van zijn fiets tijdens een tochtje in de buurt van zijn vakantiehuis in Rehoboth, Delaware.

Hij verloor zijn evenwicht toen hij zaterdagochtend om 9.40 uur stopte om het publiek te begroeten.

De 79-jarige president tuimelde nadat zijn voet vast kwam te zitten aan de pedaalklem.

Hij stond snel op en zei tegen de toeschouwers: "Het gaat goed met me".

Er waren geen tekenen dat de president snij- of schaafwonden had.

My friend just filmed Joe Biden @POTUS falling off his bike no joke. Just happened at Rehoboth Beach 😂 #JoeBiden #BidenIsAFailure #RehobothBeach #Trump #EpicFail #Biden pic.twitter.com/cVMycEwuI0