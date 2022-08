Asielcrisis ‘bewust beleid’: ‘Lekkende tenten tonen dat Nederland streng asielbeleid heeft’

De gemeenten doen hun best om de puinhopen van het Rijk op te lossen wat betreft de opvang van asielzoekers. Ze regelden al 5000 van de 5500 gevraagde noodopvangplekken. Maar nu wil asielminister Van der Burg er nog eens 5600 plekken bij.

De Veiligheidsregio's steigeren: ze willen eerst een langetermijnvisie van het kabinet en 'ze lopen tegen de grenzen van het uitvoerbare' aan. Hoogleraar staats- en bestuursrecht Wim Voermans ziet ook dat er gewoon te weinig capaciteit is. "Iedereen denkt wel dat Nederland vol staat met lege scholen en kantoren waar asielzoekers in kunnen, maar dat is niet zo", zegt hij in de Telegraaf. "En stel dat je een gemeente die echt niet wil alsnog dwingt tot de opvang van asielzoekers, dan zit je met een onwillige gemeente en een verstoorde verhouding.”

Onderzoeker migratierecht Carolus Grütters gaat nog een stap verder en stelt dat het ’bewust beleid’ is van het kabinet om alles in de soep te laten lopen. "In het achterhoofd zit hier een bewuste strategie achter: het idee dat dit asielzoekers afschrikt naar Nederland te komen. De enige die daar eerlijk over is geweest, is toenmalig staatssecretaris Job Cohen. Die zei openlijk dat de lekkende tenten in Ermelo er stonden om de internationale gemeenschap te laten zien dat Nederland een streng asielbeleid heeft.”