Sigrid Kaag tegen Wopke Hoekstra: ‘Het vertrouwen is weg’

De stemming in het kabinet is na de actie van CDA-leider Wopke Hoekstra slecht, schrijft het AD. Toen de ministers elkaar vrijdag weer zagen, nadat Hoekstra die dag de bodem uit het stikstofbeleid had weggeslagen, waren al zijn niet-CDA-collega's boos, schrijft de krant.

Het AD: "De ministers praten een paar uur over het interview van Hoekstra. Er is verbijstering en groot ongemak. Er vallen lange stiltes, ook bij Mark Rutte.

De ene na de andere minister geeft uiting aan zijn ongenoegen. Het moment van het interview wordt als slecht ervaren, al houden de CDA-bewindspersonen het front gesloten. ,,Bij de collega’s was veel frustratie. Niet alleen over het momentum, maar vooral: dat Hoekstra het via de krant speelde. Als het CDA echt problemen heeft met de achterban, moeten ze dat met ons delen”, zegt een van de aanwezigen. ,,Het geeft gewoon echt een knauw dat Hoekstra dit niet met ons heeft besproken.’’

In de ministerraad zet Hoekstra uiteen dat hij veel met mensen heeft gesproken, dat hij op luistertoer is geweest. Dit moet nu eenmaal zo, de deadline van 2030 moet niet heilig zijn. Het CDA claimt dat deze beweging de dialoog met boeren weer op gang kan brengen.

Dan krijgt D66-vicepremier Sigrid Kaag het woord. Ze kijkt Hoekstra doordringend aan. ,,Het vertrouwen is weg”, zegt ze, en de bewindslieden schrikken. Hoekstra kijkt haar stoïcijns aan, de spanning is te snijden. Het lijkt op een vooraankondiging van een kabinetscrisis, maar het blijft in de lucht hangen."

Dinsdag debatteert de kamer over de actie van Hoekstra.