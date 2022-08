‘Hoekstra is als iemand die tegen zijn maîtresse zegt dat hij erg gelooft in monogamie’

'Hoekstra staat achter stikstofdoel én achter uitspraak waarin hij dat doel loslaat Dit is zoiets als tegen je maîtresse zeggen dat je heel erg gelooft in monogamie,' vatte Claudia de Breij het debat in de Kamer samen.

Want in het debat bleek dat er meerder Hoekstras zijn.

Trouw: "Er is een verschil tussen CDA-leider Wopke Hoekstra en minister Wopke Hoekstra. Aldus Wopke Hoekstra. De Hoekstra die in een AD-interview morrelde aan het tijdspad van de stikstofdoelen was de partijleider: “Dat interview staat. Op één punt schuurt het evident met het regeerakkoord. Dat erken ik en dat heb ik gezegd in de coalitie, in de ministerraad en nu hier in de Tweede Kamer.”

Maar hoewel het interview dus afwijkt van het regeerakkoord, zegt Hoekstra de coalitieafspraken óók nog volledig te steunen. “Het regeerakkoord staat feitelijk op dit moment. Maar ik sta ook achter dit interview.”