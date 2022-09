Russische soldaat foetert leger van Poetin uit, verscheurt paspoort en spoelt documenten door de wc

Parachutist Pavel Filatyev (34) postte eerder een 141 bladzijdes lang oorlogsdagboek met zware kritiek op het Russiche leger, met kans op vijftien jaar celstraf. Hij is nu op de vlucht en filmt zichzelf op een Parijse luchthaven.

Hij breekt symbolisch met zijn geboorteland door op het Franse toilet voor de camera zijn paspoort en andere belangrijke militaire documenten te verscheuren en in het riool te laten verdwijnen. Zolang Poetin regeert, zal hij niet terugkeren naar Rusland.

Hij was een echte Russische patriot, maar dat is veranderd na de inval in Oekraïne. “Je wilt je nuttig maken voor je land, je houdt van je land, maar dan heb je een regering in je land die daar geen moer om geeft”, zegt Filatyev. “Ik ben niet bang om in een oorlog te vechten, maar wij, Russen, hebben nu niet het gevoel dat het goed is wat we doen.”

Hij zegt dat het Russische leger erg onprofessioneel is en in een slechte staat verkeert. Hij weigert nog langer deel uit te maken van de Russische waanzin en heeft asiel aangevraagd in Frankrijk, omdat hij bang is voor zijn veiligheid en vijftien jaar cel riskeert door zijn uitspraken.

Zijn doel is 'om ervoor te zorgen dat deze oorlog stopt' en hij 'wil dat zo min mogelijk jonge Russische mannen naar het Oekraïense frontgebied gaan'. Hij hoopt dat hij de vluchtelingenstatus krijgt, zodat hij zijn energie en aandacht verder kan steken in het voeren van actie tegen Poetin en het Russische leger.