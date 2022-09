Lilian Marijnissen boos op Kaag: ‘Zoveel mensen in de shit. En dan komt ze hiermee?!’

Een toespraak van Sigrid Kaag is Lilian Marijnissen in het verkeerde keelgat geschoten. De minister van Financiën zei in Brussel tégen energiesubsidies te zijn: consumenten moeten maar minder verbruiken. 'Bizar', aldus Marijnissen.

Op Twitter citeert de SP-leider de Telegraaf: "In haar toespraak keert ze zich tegen compensatiemaatregelen die neerkomen op een subsidie voor energieverbruik, want volgens de vicepremier moeten mensen juist het verbruik omlaag schroeven." Marijnissen: "Zoveel mensen in de shit. En dan komt Kaag hiermee?! Bizar."

Wereldvreemde uitspraken

Veel Europeanen komen financieel in zwaar weer door de hoge energieprijzen. Landen komen hen tegemoet door bijvoorbeeld de BTW op energie op nul te zetten of eenmalig een bedrag uit te keren aan huishoudens.

Marijnissen wijst op de groep, die het moeilijk heeft en sneert naar Kaag: "Echt alleen mensen die zelf niets merken van de hoge prijzen kunnen deze wereldvreemde uitspraken doen. Zeggen dat mensen hun energieverbruik moeten terugschroeven is vrij makkelijk in een nieuw en goed geïsoleerd huis met gesubsidieerde zonnepanelen op het dak."

Verder schrijft de Telegraaf: "Overigens overweegt Nederland wel om de grootste uitstoters met honderden subsidiemiljoenen te compenseren om te voorkomen dat ze wegvluchten naar andere landen.” De SP-voorvrouw reageert: "Mensen moeten deze winter maar in de kou zitten. Maar voor de grote vervuilers regent het geld."