Afgevaardigden in 18 districten van Moskou en Sint-Petersburg hebben een verklaring ondertekend waarin wordt geëist dat Poetin aftreedt. "De acties van president Poetin zijn schadelijk voor de toekomst van Rusland en zijn burgers."

Dat meldt The Insider, een vanuit Letland opererende Russische onderzoekspublicatie die sinds juli verboden is in Rusland

Andere insiders waarschuwen juist dat Poetin in het nauw gebracht mogelijk juist gevaarlijk wordt.