Welk Europees land heeft de meeste vrouwen in het parlement?

Na Margaret Thatcher en Theresa May is Liz Truss de derde vrouwelijke premier van het Verenigd Koninkrijk. Nederland heeft nog nooit een vrouw aan het roer gehad. Maar hoe zit het verder met de vertegenwoordiging van vrouwen in het parlement?

Volgens de laatste data van de Inter-Parliamentary Union (IPU) bestaat gemiddeld 31,3 procent van de parlementen van de Europese lidstaten uit vrouwen. IJsland heeft met 47,6 procent de meeste vrouwen in het parlement, Hongarije de minste: slechts 14,1 procent is vrouw. In het algemeen scoren de Scandinavische landen wat beter, net als Spanje. In Nederland ligt het percentage met 39 procent ruim boven gemiddeld.