Meineed: ambtenaren logen mogelijk over toeslagenaffaire

De Rijksrecherche is een onderzoek gestart naar het mogelijk plegen van meineed bij de parlementaire ondervragingscommissie kinderopvangtoeslag. Dat meldt Nieuwsuur. Hoge ambtenaren van de Belastingdienst en het ministerie van Financiën zouden bij de commissie niet de volledige waarheid hebben verteld. De parlementaire commissie ws bedoeld om de onderste steen boven te halen. Maar tegen liegende ambtenaren is ook het parlement niet bestand.

De beslissing om een onderzoek naar meineed te starten werd al in juni 2021 genomen. Advocaat Vasco Groeneveld deed toen namens een groep gedupeerde ouders aangifte in de toeslagenaffaire, zo bevestigt het parket Den Haag. Een beslissing tot eventuele vervolging is nog niet genomen. Het OM neemt de zaak hoog op: het heeft zowel het College van procureurs-generaal en het ministerie van Justitie en Veiligheid over de zaak geïnformeerd.