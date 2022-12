Republikeinen willen Trump niet meer. Het is tijd voor Ron ‘Trump with Brains’ DeSantis

De Republikeinse stemmers lijken eindelijk genoeg te hebben van de raaskallende onzin, halve waarheden en hele leugens van Donald Trump, blijkt uit recente peilingen. En dus verliest hij ook zijn steun in de Republikeinse partij.

Twee van de drie Republikeinse stemmers willen niet Trump, maar een andere kandidaat bij de presidentsverkiezingen in 2024. Gouverneur van Florida Ron DeSantis is nu de populairste man. De man die bekend staat als 'Trump with Brains' krijgt de steun van 56 procent van de Republikeinen, terwijl de Trump-liefhebbers met 33 procent steeds meer in de minderheid zijn. “Republikeinen en conservatieve onafhankelijken willen steeds vaker Trumpisme zonder Trump aan het roer”, zegt politiek onderzoeker David Paleologos tegen USA Today.

Een representatieve steekproef van USA Today onder alle Amerikaanse stemgerechtigden laat zien dat zittend president Joe Biden op dit moment met 47 tegen 40 procent zou winnen van Trump. Ook daar zakt 'The Don' dus flink door het ijs.

Journalist en Amerikakenner Charles Groenhuijsen denkt dat Donald Trump nauwelijks kans meer maakt op het Witte Huis. “Een zeer ruime meerderheid van de Republikeinen wil niet dat Donald Trump opnieuw kandidaat wordt voor het presidentschap. Bye, bye”, schrijft hij op Twitter.