‘Prins Bernhard had kort voor de inval contact met Duitse legerleiding’

Er zijn sterke aanwijzingen dat de top van het Duitse leger aan de vooravond van de Blizkrieg in West-Europa in 1940 contact had met prins Bernhard over een mogelijk vrije doortocht door Limburg. Dat schrijft historicus en biograaf Dik van der Meulen in zijn nieuwe boek ‘Bernhards Oorlog’.

Volgens Van der Meulen onderhield de prins zelfs na de Duitse inval in Polen in 1939 hechte banden met zijn geboorteland en werd hij in oktober 1939 door de Duitse generaal Alfred Jodl benaderd met de vraag of het Duitse leger bij een aanval op België en Frankrijk door Zuid-Limburg zou kunnen trekken. Dat schrijft Tubantia.

Er zijn sterke aanwijzingen dat Bernhard inderdaad contact heeft gehad met de Duitse legertop over hun plannen voor Zuid-Limburg. „Richard Heydrich schrijft in een brief aan de toenmalige Duitse minister van Buitenlandse zaken Von Ribbentrop dat hij een informant heeft in Nederlandse regeringskringen en dat deze persoon hem heeft geïnformeerd over een eventuele Nederlandse reactie op een doortocht door Limburg. Die zou gematigd zijn, met veel en hard geschreeuw maar niet met militaire middelen.”