Minister van Buitenlandse Zaken van Oekraïne mikt op een vredestop in februari

De Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken zegt dat zijn regering streeft naar een vredestop eind februari, bij voorkeur bij de Verenigde Naties met secretaris-generaal António Guterres als mogelijke bemiddelaar, rond de verjaardag van de Russische oorlog.

Maar minister van Buitenlandse Zaken Dmytro Kuleba vertelde The Associated Press dat Rusland alleen voor een dergelijke top kan worden uitgenodigd als het land eerst voor een tribunaal voor oorlogsmisdaden komt te staan.

Kuleba zei ook dat hij "zeer tevreden" was met de resultaten van het bezoek van president Volodymyr Zelenskyy aan de VS vorige week, en hij onthulde dat de Amerikaanse regering een speciaal plan had gemaakt om de Patriot-raketbatterij in minder dan zes maanden operationeel te hebben. Meestal duurt de opleiding maximaal een jaar.

Kuleba zei tijdens het interview op het ministerie van Buitenlandse Zaken dat Oekraïne er alles aan zal doen om de oorlog in 2023 te winnen, eraan toevoegend dat diplomatie altijd een belangrijke rol speelt.