Ook seks op Covid-feestjes Boris Johnson

Op het moment dat gewone Britten niemand mocht ontvangen gaf Boris Johnson in zijn ambtwoning een van zijn feestjes. Om precies te zijn op de avond voor de begrafenis van de hertog van Edinburgh

Twee stellen werden door meedre getuigen gezien die intiem met elkaar werden tijdens het feestje, dat tot na 04.00 uur duurde. Een paar werd gezien "vozendd" in een keuken voordat ze zich terugtrokken in een donkere kamer waar ze later "in de war" uit tevoorschijn kwamen. Het andere stel werd gezien terwijl ze een kantoor binnengingen "met de lichten uit". Dat schrijft The Times

Er wordt op dit moment nog onderzoek gedaan naar de feestjes. Als de verhalen kloppen kunnen ze een come back van Johnson in de weg staan