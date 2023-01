‘De Russen in Zwitserland weten: het is afgelopen met Poetin’

De Russische schrijver Mikhail Shishkin is ervan overtuigd dat Rusland de oorlog zal verliezen. Daarna zou het land in chaos vervallen. Als Poetin het overleeft, zegt Shishkin in een interview in Die Welt, zal hij zijn toevlucht zoeken in een Afrikaans land waar alles voor hem is voorbereid.

Shishkin is een van de prominentste namen in de hedendaagse Russische literatuur. Hij woont en werkt in Zwitserland en ziet daar aan hoe zijn moederland ten onder gaat. In het interview doet de auteur verslag van de paniek die Russische ballingen in Zwitserland in februari 2022 in zijn greep hield, nadat het geld van rijke Russen decennia lang zeer welkom was geweest in de Alpenfederatie. Shishkin is ervan overtuigd dat Poetin niet zal aarzelen om kernwapens te gebruiken voordat zijn einde ten einde loopt. Maar hij hoopt dat een groep de man in het Kremlin in de weg zal staan ​​voordat het ergste gebeurt.

De volgzaamheid van de Russen is een historisch drama. "De Russen vinden dat ze hun moederland moeten verdedigen - ze verdedigen alleen hun gevangenbewaarders en het regime. Het is altijd zo geweest: mijn grootvader werd vermoord door Stalin en zijn zoon, mijn vader, ging ten strijde om zijn regime te verdedigen. Hij dacht dat hij zijn vaderland beschermde. De Russische staat vestigt zich in Rusland als een soort bezettingsleger, schreef de Russische dichter Alexander Herzen. Degenen die dit principe hebben doorzien, steunen in deze oorlog niet langer hun eigen leger, maar dat van hun tegenstanders."

"Alle Russen zijn medeplichtigen. In februari dacht ik nog: oké, het regime, dit zijn de oorlogsmisdadigers en ze hebben de bevolking gegijzeld. – sterker nog, de meesten van hen zijn zelf slachtoffer van het regime. Maar nu moet ik beseffen dat deze miljoenen en miljoenen deze oorlog daadwerkelijk steunen en blij zijn als het Oekraïense volk wordt gebombardeerd, dat ze de winter moeten overleven zonder elektriciteit, gas en verwarming. En dus zijn ook zij oorlogsmisdadigers."

"Ik twijfel er niet aan dat Poetin vóór zijn eigen ondergang bereid is een kernoorlog te starten. Ik hoop dat zijn laatste bevel niet zal worden uitgevoerd. Het is duidelijk dat de "Poetin-elites" al nadenken over een leven na Poetin. Dus waarom zouden ze hun families en zichzelf samen met de mislukte dictator vermoorden?"

"Er zijn drie opties voor hem. Ten eerste: hij sterft een natuurlijke dood, wat iedereen kan overkomen. Ten tweede vermoordt iemand hem, wat wederom alleen iemand die dicht bij hem staat kan doen. En ten derde: hij vlucht naar de Centraal-Afrikaanse Republiek, waar hij de afgelopen jaren al alles heeft voorbereid. De huurlingengroep van Wagner heeft het regime daar gered en gekocht, en het land is eigenlijk van Poetin. Er is daar een woning, een bunker, veel geld en alles wat hij nodig heeft."