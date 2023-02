‘Macron vond de rijsttafel heerlijk’

Mark Rutte nam zijn collega Macron mee naar zijn favoriete Indisch restaurant, De Poentjak in Den Haag. Gewoontedier Rutte komt daar vaak en zit altijd aan dezelfde tafel op dezelfde plek. Maandag was de tafel weer dezelfde, maar Macron mocht zijn plaats kiezen en ging zitten op Rutte;s plaats.

„Rutte bestelt altijd dezelfde rijsttafel, die niet al te pittig moet zijn. Daar houdt mijn moeder in de keuken altijd rekening mee. Macron had nog nooit op deze manier Indonesisch gegeten en vond het ook heel lekker. Hij vroeg zelfs of we naar Frankrijk konden komen”, zegt mede-eigenaar Christian in De Telegraaf.

„Het was écht een verrassing voor ons. Een paar uur van tevoren kregen we pas te horen wie Rutte mee zou nemen. En dat hij gek is op kamillethee.”

Maar toen de Franse president - net als zijn tafelgenoot – uiteindelijk toch liever wilde afsluiten met koffie en de heerlijke Poentjak-bonbons, was dat natuurlijk ’tout à fait bien.