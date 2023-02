Rusland heeft de helft van zijn tanks in Oekraïne verloren

De VS vermoeden dat Rusland een aanzienlijk aantal van zijn tanks in Oekraïne heeft verloren. Het Pentagon spreekt van "de helft". De voertuigen werden vernield of in beslag genomen. "Waarschijnlijk is de helft van de belangrijkste voorraad tanks van het Russische leger" vernietigd of geconfisqueerd door Oekraïne", zei Celeste Wallander, ondersecretaris voor internationale veiligheidszaken bij het Amerikaanse ministerie van Defensie op vrijdag.

Oekraïne zal de komende weken gevechtstanks ontvangen van verschillende westerse bondgenoten.

Groot-Brittannië heeft Kiev beloofd om in maart Challenger 2-gevechtstanks te leveren. In een coalitie met andere landen is Duitsland van plan om tegen april een bataljon Leopard 2-tanks aan Oekraïne te leveren. De VS hebben ook een bataljon van 31 Abrams-hoofdgevechtstanks toegezegd. Uw levering zal echter waarschijnlijk veel langer duren.