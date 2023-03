Attje Kuiken laat geen spaan heel van Thierry Baudet: ‘Die heeft bruine laarzen thuis staan’

PvdA-leider Attje Kuiken had in het slotdebat van de NOS gisteravond geen goed woord over voor Thierry Baudet. De extreemrechtse FvD-leider 'heeft een paar bruine laarzen thuis staan', beet Kuiken hem toe.

"De heer Baudet is een dreiging, niet alleen voor onze democratie, maar ook voor onze veiligheid", begint de PvdA-lijssttrekker. "Als je alleen maar kunt suggereren dat we het Gronings gas weer open kunnen zetten, dan heb je het niet begrepen. Als je de staatskas van Poetin blijft spekken door afhankelijk te blijven, dan heb je het niet begrepen. Eigenlijk vind ik hem ook niet zo relevant voor dit debat.”

Baudet reageert: "Wij hebben Nederland niet afhankelijk gemaakt van Russisch gas. Dat hebben Rutte en Kaag gedaan door het Gronings gas af te sluiten. Wij willen dat Nederland energieonafhankelijk wordt.”

Ook Kaag reageert fel. "Dat is totale onzin. Maar dat kennen we van meneer Baudet. Die gaat van de ene fictie naar het andere narratief. U bent een rechtstreeks kanaal van uitzending van Russische propaganda. U ontkent de oorlog, u ontkent de veiligheid, u ontkent de klimaatverandering. Laten we vooral met andere partijen praten over de urgentie die we voelen.”

En dan Kuiken: "Ik geloof niet dat de heer Baudet ooit een boer van dichtbij heeft gezien. Misschien heeft hij een paar bruine laarzen thuis staan. Maar nogmaals: ik vind hem niet zo relevant in dit debat. Juist omdat hij de klimaatcrisis ontkent, juist omdat hij de Groningers in de kou laat staan, juist vanwege de afhankelijkheid van Poetin.”