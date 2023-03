‘Fakkelman’ en Jezus Leeft!-complotwappie zet zichzelf voor schut bij Jumbo-groenteweegschaal

Fakkeldrager Max van den Berg die politici lastigvalt, bedreigt en beelden post van zijn acties op social media, laat in een recente video prachtig zien hoe onwetendheid complotdenken aanjaagt.

De man heeft vijf maanden in de cel gezeten voor het bedreigen van D66-leider Sigrid Kaag en was van plan om als lijsttrekker mee te doen aan de Provinciale Statenverkiezingen in Noord-Holland, maar was te laat om zich in te schrijven vanwege 'iets met een bus, die kapot was ofzo', volgens Jezus Leeft!-oprichter Joop van Ooijen.

Ook werd hij meermaals gearresteerd wegens het verstoren van de openbare orde, bijvoorbeeld toen hij tijdens de uitzending van talkshow HLF8 door een megafoon aan het schreeuwen was en zijn actie livestreamde. Afgelopen week maakte hij zichzelf wederom volkomen belachelijk door werknemers in een Jumbo-supermarkt te beschuldigen van fraude.

Het grote complot dat hij dacht te ontrafelen speelde zich af op de groente- en fruitafdeling van de supermarkt. Er zit namelijk een plastic beschermhuls om de weegschaal heen en zijn tros biologische bananen wordt daarom volgens hem veel te duur verkocht.

Er gaat bij de concepten 'tarra' en 'calibratie' geen lichtje branden bij de Fakkelman. De uitleg van de supermarktmedewerker gaat het ene oor in en het andere oor uit; hij kan en wil het niet aannemen. De video eindigt met de eis om de filiaalmanager te spreken.

Bekijk hier de ontluisterende beelden: