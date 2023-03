Uniek: BBB in alle provincies de grootste

De BoerBurgerBeweging is bij de Provinciale Statenverkiezingen in alle provincies de grootste partij geworden, blijkt nu ook de laatste stemmen in Utrecht zijn geteld.

Het ging nek-aan-nek met GroenLinks, maar ook in Utrecht trok de BBB aan het langste eind met 13,8 procent van de stemmen, versus 12,8 procent voor GroenLinks. Dat is tekenend: de BBB-kiezers komen lang niet allemaal uit boerendorpen.

Sterker nog, een derde is afkomstig van het platteland, de rest uit de steden. Zo wist de partij in Den Haag de PvdA in te halen met 8,7 tegen 7,9 procent van de stemmen. En in Almere werd de partij in één keer de grootste.

Maar vooral in het noordoosten van het land trok de partij de bulk van de stemmen naar zich toe. Een op de drie Drenten en Overijsselaren stemde op de partij van Caroline. In enkele gemeenten in Overijssel kwam de BBB zelfs boven de 50 procent van de stemmen uit, een absolute meerderheid dus.

In de Eerste Kamer loopt het zo'n vaart niet. Maar daar wordt de partij wel ruim de grootste met 16 of 17 zetels, gevolgd door de combinatie PvdA/Groenlinks. De VVD blijft steken op een zetel of 10.