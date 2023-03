Caroline helemaal de mist in bij Op1. Al denkt ze daar zelf anders over: ‘Wat is dit voor onzin?’

Dat Caroline een paar miljardairs uit de wind wil houden, werd haar gisteren bij Op1 voor de voeten geworpen door Yoeri Albrecht, journalist en directeur van debatcentrum De Balie. Haar enige reactie? "Wat een onzin."

"Hoe kunt u nu vol blijven houden dat u een paar miljardairs uit de wind wil houden, die een enorme uitstoot hebben en dat gaat dan ten koste van al die mensen die op u stemmen, die woningen willen", begon Albrecht. "Hoe kunt u nu die paar enorme uitstoters de hand boven het hoofd blijven houden en tegelijkertijd willen dat er gebouwd wordt? Dat kan niet samen."

Gewone boeren

Dat is zo, dat kan niet allebei. Maar Van der Plas is alleen maar geërgerd en reageert: "Wat is dit nou voor totale onzin die u hier zit te verkondigen? We hebben het hier over boeren met honderd koeien in de stal." Haar ergernis groeit. "Ik zou graag mijn zin even willen afmaken", klinkt het gepikeerd.

"Een paar miljardairs de hand boven het hoofd houden? Waar gaat dit over in godsnaam. We hebben het hier over boeren met een stal met koeien en die van de regering misschien koeien moeten wegdoen. We hebben het helemaal niet over ForFarmers of FrieslandCampina. U weet gewoon echt niet waar u over praat", ratelt ze verder zonder één enkel argument te noemen waarom de man ongelijk zou hebben.

Boeren of bouwen

Albrecht wijst er nogmaals op dat er enkele giga-uitstoters zijn, die je kunt uitkopen waardoor er stikstof vrijkomt voor bijvoorbeeld de bouw. Caroline weigert er echter nog verder op in te gaan. "Dit is echt zoveel onzin. Daar heb ik een uur voor nodig om dat te pareren." Van der Plas begint opnieuw over het gemiddelde familiebedrijf en weigert toe te geven dat het uitkopen van enkele van de grootste uitstoters al flink zou helpen.

Zelf vond ze overigens haar optreden bij Op1 wel geslaagd. Ze twittert er zelfs over.