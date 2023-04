‘Gekleuter’, ‘Tuinslang als ruggegraat’, ‘tijdrekken’ en ‘de premier gaat er als een haas vandoor’

Er is nergens lof voor de vertoning van het kabinet. Er is een formule gevonden om een crisis te voorkomen, goed voor Rutte, Kaag en de ministers, slecht voor natuur en land.

De recensies zijn niet mild. Johan Vollenbroek van milieuorganisatie MOB vindt de vertraging onverteerbaar. ,,Deze premier laat volstrekte incompetentie zien, hij kan alleen maar uitstellen”, aldus Vollenbroek. Volgens hem heeft die ‘de ruggengraat van een tuinslang’.

Van der Plas: ,,Dat de leider van ons land bij kritische vragen zich als een haas uit de voeten maakt en heel hard om Sigrid gaat roepen, vind ik niet kunnen. Hij moet leiderschap tonen, maar weet totaal niet hoe hij hiermee om moet gaan.’’

PvdA-leider Attje Kuiken noemt het ‘tijdrekken’ van de coalitie een ‘noodgreep'. Zij ziet een ‘kabinet in crisis’, zei ze in het tv-programma OP1.

Dinsdag wacht een zwaar debat, waarschuwt hij alvast. Dan debatteert de Tweede Kamer met het kabinet over de politieke aardverschuiving na de verkiezingen in Provinciale Staten en ook over de extra chaos die het kabinet heeft toegevoegd.