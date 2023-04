“Olie op het vuur”: buitenlandchef EU wil Westerse patrouilleschepen bij Taiwan

EU-buitenlandchef Josep Borrell roept de marines van EU-landen op om te gaan patrouilleren in de Straat van Taiwan, omdat het eiland volgens hem 'cruciaal' is voor Europa. Geopolitiek deskundige Rob de Wijk vindt dit een zeer gevaarlijke ontwikkeling.

Borrell is de hoogste vertegenwoordiger van de EU voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid. Voor hem is de Straat van Taiwan 'de meest strategische zeestraat ter wereld, wat handel betreft'. “Europa moet zeer aanwezig zijn in deze kwestie die ons economisch, commercieel en technologisch aangaat”, schreef hij in een opiniestuk in de Franse krant Journal du Dimanche.

“Daarom roep ik de Europese mariniers op om in de Straat van Taiwan te patrouilleren om te laten zien dat Europa zich inzet voor de vrijheid van scheepvaart in dit absoluut cruciale gebied. Taiwan maakt absoluut deel uit van onze strategische perimeter om de vrede te garanderen, om onze belangen te verdedigen”, aldus Borrell.

“Borrell roept EU-lidstaten op om te patrouilleren in Straat van Taiwan. Dat lijkt me olie op het vuur en kan leiden tot sancties en directe confrontatie met China. Dit toont aan dat er niet meer over en weer echt gesproken wordt”, twittert Rob de Wijk van The Hague Centre for Strategic Studies.

De spanningen tussen China en Taiwan zijn de afgelopen tijd flink opgelopen vanwege grote Chinese legeroefeningen en diplomatieke ontmoetingen tussen de VS en Taiwan. De landen worden sinds 1949 afzonderlijk bestuurd, maar Peking beschouwt het chip-producerende eiland als deel van het eigen grondgebied.