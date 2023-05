Alexander Pechtold roept D66-leden op om koningshuis weg te stemmen

Komende zaterdag komen de leden van D66 bijeen voor het 117de partijcongres in de Amsterdamse RAI. Zij kunnen dan stemmen voor de motie 'afschaffing koningshuis', die is ingediend door de jongerenafdeling van de partij, de Jonge Democraten.

De regeringspartij is op dit moment nog voor de monarchie, maar als het aan oud-partijleider Alexander Pechtold ligt, dan houdt die monarchie op te bestaan en wordt de positie van de koning uit de Grondwet geschrapt. De CBR-baas roept D66-leden dan ook op om vóór de motie 'afschaffing koningshuis' te stemmen.

Nederland kan dan veranderen in een parlementaire republiek met een direct gekozen president, die beperkte macht heeft. Dit is bijvoorbeeld het geval in Duitsland, Finland, Ierland, IJsland, Zwitserland en Oostenrijk.

“Democraten, op ons volgend congres op 13 mei ligt een belangrijke motie voor. Een principiële, over de monarchie. Voor mij als democraat een no-brainer. 'Erfopvolging'; 'de gratie gods'; het stuit mij toch een beetje tegen de borst. Heeft dit een directe prioriteit? Nee. Is het principieel? Ja. En daarom zou ik zeggen, ook kijkend naar het DNA van onze partij: Stem vóór de motie Afschaffen Koningshuis”, aldus Pechtold op het Twitteraccount van Republiek (voormalig Republikeins genootschap).