Poetin bouwt decadente schuilkelder direct onder ziekenhuis in Moskou

Vladimir Poetin heeft het bevel gegeven voor de bouw van een exclusieve schuilkelder onder het beste ziekenhuis van Moskou. Er is plek voor 800 leden van de Russische elite, mocht Moskou onder vuur worden genomen. Voor het eind van het jaar moet de bunker af zijn, schrijft The Moscow Times.

In het ontwerp van de schuilkelder staat dat er 'speciale communicatiesystemen' voor het doorgeven van geheime informatie komen. Ook is er plaats ingeruimd voor een medische vleugel en medisch personeel. Het complex heeft meerdere ingangen en nooduitgangen, operatiekwartieren en er is een ingenieus ventilatiesysteem bedacht, zodat de lucht fris en fruitig blijft ook al wordt de Russische hoofdstad bestookt met gifgas.

Poetin krijgt een koekje van eigen deeg

De 70-jarige Russische dictator vreest steeds meer voor zijn leven en dat is te merken aan de veiligheidsuitgaven voor hem en zijn medewerkers. In de eerste vier maanden van het jaar ging er 15 miljard roebel (zo'n 172 miljoen euro) hieraan op. Begin mei was er een aanval met twee drones op het Kremlin, waarbij geen gewonden vielen, maar de Russische autoriteiten bestempelden het toch als een 'aanslag op het leven van president Poetin'. Oekraïne zegt niks met de aanslag te maken te hebben.

Afgelopen week was het weer raak in Moskou en ook aan de grens bij Belgorod. Het is onduidelijk wie verantwoordelijk zijn voor de schermutselingen, maar de schrik zit er flink in bij Poetin en zijn volk. “Het regime in Kiev heeft ervoor gekozen om Rusland schrik aan te jagen, om Russische burgers te intimideren”, aldus Poetin.