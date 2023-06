De keurige president Macron drinkt in 17 seconden een bierflesje leeg: politieke rel in Frankrijk

Emmanuel Macron is een stoere jongen: de Franse president kan in 17 seconden een flesje bier leegdrinken, zo is te zien in een viraal filmpje. De rugbyclub waar hij dat deed, vond het geweldig. De rest van Frankrijk kan het iets minder waarderen.

Er is een discussie ontstaan over bingedrinken, het goede voorbeeld geven en toxische masculiniteit. In de video is te zien hoe Macron een flesje Corona krijgt aangereikt in de kleedkamer in het Parijse Stade de France waar de club Toulouse de rugbyers van La Rochelle versloeg zaterdag. Hij wordt luid toegejuicht, proost een paar keer en slaat dan trots het flesje in één keer achterover.

"Toxische masculiniteit in politiek leiderschap in één afbeelding", twitterde parlementslid voor de Groene partij Sandrine Rousseau. Anderen denken dat Macron zijn populariteit wil opkrikken door te tonen dat hij een man van het volk is. Maar het meeste commentaar draait om Macrons standpunt over alcohol. Hij is een groot supporter van de Franse wijnindustrie en gaf toe zeker een glas wijn bij de lunch en in de avond te drinken. Hij verdedigde ook de alcoholindustrie door bijvoorbeeld tegen te houden dat gezondheidsautoriteiten Dry January promoten.

Bernard Basset, van de Association Addictions France, zegt over het incident: "De president heeft een verantwoordelijkheid als rolmodel. Hij moet het gezonde voorbeeld geven. In dit geval plaatst hij sport, feesten en alcohol drinken in een context van mannelijke groepsdruk in een setting waar iedereen te veel drinkt."