Aluminiumfolie en andere barbecueblunders

Eten van de barbecue lijkt eenvoudig, maar er kan toch nog een hoop misgaan. Zoals het gebruik van aluminiumfolie. Dat mag niet worden gebruikt op de barbecue, omdat het kan smelten en giftige dampen kan afgeven bij hoge temperaturen. Hier zijn enkele andere veelvoorkomende fouten bij het barbecueën:

Vlees te vroeg omdraaien, waardoor het uitdroogt. Laat het vlees eerst een korstje vormen voordat je het omdraait.

Te veel prikken in het vlees met een vork, waardoor de sappen eruit lekken en het droog wordt.

De barbecue niet goed voorverwarmen, waardoor het vlees aanbrandt aan de buitenkant maar rauw blijft van binnen.

Te veel sausen of marinade gebruiken met veel suiker, waardoor het aanbrandt en een bittere smaak krijgt.

Verkeerde houtskool gebruiken die chemicaliën bevat of te snel opbrandt.

De sleutel is geduld hebben, het vlees met rust laten en de juiste temperatuur aanhouden voor een gelijkmatige garing. Gebruik liever een bakplaat of grillrooster in plaats van aluminiumfolie.

Er zijn een paar andere dingen die je niet moet doen bij het barbecuen om een veilige en plezierige ervaring te garanderen:

Voor het barbecuen:

Gebruik geen brandbare vloeistoffen om de kolen aan te maken. Dit kan leiden tot gevaarlijke vlammen en brandwonden. Gebruik in plaats daarvan houtskoolstarter of een schoorsteenstarter.

Laat kinderen of huisdieren nooit zonder toezicht in de buurt van de barbecue komen. Barbecues kunnen erg heet zijn en ernstige brandwonden veroorzaken.

Reinig de barbecue niet als deze nog heet is. Wacht tot de kolen volledig zijn afgekoeld en verwijder dan alle as en resten van voedsel.

Tijdens het barbecuen:

Voeg nooit water toe aan de kolen om ze te doven. Dit kan gevaarlijke dampen veroorzaken en de kwaliteit van het voedsel aantasten. Gebruik in plaats daarvan een kolenblusser of laat de kolen vanzelf uitbranden.

Draai het vlees niet te vaak. Laat het vlees rustig op de barbecue liggen om een ​​gelijke garing te garanderen. Te vaak draaien kan ervoor zorgen dat het vlees uitdroogt.

Prik niet in het vlees terwijl het op de barbecue ligt. Dit kan sappen laten ontsnappen, waardoor het vlees droog en taai wordt.

Laat het voedsel niet te lang op de barbecue liggen. Dit kan leiden tot verbranding en het ontstaan van schadelijke stoffen.

Na het barbecuen:

Zorg ervoor dat alle kolen volledig zijn geblust voordat je de barbecue wegzet. Dit kan brand voorkomen.

Reinig de barbecue grondig. Verwijder alle as, resten van voedsel en vet. Zo voorkom je dat er de volgende keer dat je barbecuet nare smaken en geuren ontstaan.

Door deze tips te volgen, kun je veilig en plezierig barbecueen en genieten van heerlijke, op de barbecue gekookte gerechten.

Naast deze algemene tips zijn er ook een paar specifieke dingen die je niet moet doen bij het barbecueën van verschillende soorten voedsel:

Vlees:

Vlees niet op kamertemperatuur laten komen voordat je het op de barbecue legt. Dit kan de groei van bacteriën bevorderen.

Gebruik geen zware marinades of sauzen op vlees. Deze kunnen verbranden en een bittere smaak geven.

Snij vlees niet in kleine stukjes voordat je het op de barbecue legt. Dit kan ervoor zorgen dat het vlees uitdroogt.

Groenten:

Snij groenten niet te klein voordat je ze op de barbecue legt. Dit kan ervoor zorgen dat ze door het rooster vallen.

Grill groenten niet te lang. Ze moeten zacht zijn, maar nog een beetje stevig.

Bestrijk groenten met olie of boter voordat je ze op de barbecue legt. Dit helpt voorkomen dat ze uitdrogen.

Fruit: