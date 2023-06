Wagnergroep gebruikt Afrika als terreur-laboratorium: ‘We doden dorpelingen en gooien ze in de bosjes’

Een nieuw onderzoeksrapport van 'The Sentry' brengt verschrikkelijke misdaden van Jevgeni Prigozjin en zijn Wagnergroep in de Centraal-Afrikaanse Republiek aan het licht. Soldaten en huurlingen vertellen over de gruwelijke technieken die ze leren tijdens maandenlange trainingen.

In het Oost-Oekraïense Bachmoet zijn de leden van de Wagnergroep het afgelopen halfjaar als een beest tekeer gegaan, waarbij ondertussen ook tienduizenden van Prigozjins eigen troepen sneuvelden. Maar ook in Afrika zijn er onthutsende misdaden gepleegd door de paramilitaire groep. Ze testten en perfectioneerden de afgelopen tien jaar een 'blauwdruk voor overheersing', die 'rechtstreeks uit een nachtmerrie' lijkt te komen, schrijft het onderzoeksinstituut.

Cursus vechten, martelen, doden

Rekruten leren wapens te gebruiken en trainen in man-tegen-mangevechten, maar leren ook hoe informatie los te krijgen door marteling, ontvoering en zelfs op wat voor manier je het beste handen, vingers en benen afhakt, nagels verwijdert, mensen wurgt en levend verbrandt. De privémilities roeien complete kampen, dorpen, mijnen en plattelandsgebieden uit, waarbij vrouwen en kinderen niet worden gespaard. “We doden dorpelingen en begraven hen of gooien hen in de bosjes”, vertelt een huurling.

De terreur is zo erg, dat de Centraal-Afrikaanse Republiek afgelopen jaar het hoogste sterftecijfer ter wereld had, meer dan dubbel zo hoog als elders. “De Centraal-Afrikaanse Republiek is het terreur-laboratorium geworden van de Wagnergroep”, legt onderzoeker Nathalia Dukhan van ‘The Sentry’ uit. “Met een beperkt aantal militairen en de actieve steun van president Faustin-Archange Touadéra is Wagner er in amper vijf jaar tijd in geslaagd om de militaire commandostructuur van het land te infiltreren en over te nemen, net als de politieke en economische systemen.”

Ultragewelddadig kolonialisme

Wagner plundert de natuurlijke rijkdommen van het Afrikaanse land sinds 2013, vooral goud en diamanten verdwijnen in een schimmig internationaal netwerk van bedrijven. Vanaf 2016 is de terreurgroep in andere Afrikaanse landen hetzelfde gaan doen. Volgens 'The Sentry' maakt dit deel uit van de Russische strategie van 'internationale expansie en controle'. “Dit is een nieuwe vorm van ultragewelddadig kolonialisme”, aldus Dukhan.

Ze roept de internationale gemeenschap op om snel in actie te komen tegen Wagner. “Anders zal het roofzuchtige terroristische netwerk van Wagner zich verder verspreiden en verwoesting zaaien, waar het ook wortel schiet.” The Sentry adviseert om de Wagnergroep als terroristische organisatie te bestempelen en vraagt het Westen sancties af te kondigen.