SP, CDA en FvD maken fouten bij indienen kandidatenlijsten. 29 partijen in de race voor zetels

In totaal willen 29 partijen meedoen aan de verkiezingen op 22 november. Vijftien partijen, waaronder de CDA, SP, FvD en 50+, hebben fouten gemaakt bij het indienen van hun kandidatenlijsten bij de Kiesraad, blijkt uit het proces verbaal dat de raad heeft gepubliceerd.

Bij bovenstaande partijen ging het om kleine foutjes, zoals ontbrekende gegevens van ondertekening en missende kopietjes van een geldig ID-bewijs. Een aantal partijen die niet in de Tweede Kamer zitten, zijn ernstiger de mist ingegaan. Zo is het onder andere de Piratenpartij, Samen voor Nederland, Partij voor de Sport en Partij voor Basisinkomen tot op heden niet gelukt om genoeg handtekeningen te verzamelen in alle kieskringen. Jezus Leeft en Partij voor Ontwikkeling heeft dit in geen enkele van de twintig kieskringen gepresteerd.

Ook is het blijkbaar lastig om de eigen naam goed te spellen. Zo moet PartijvdSport eigenlijk PARTIJvdSPORT zijn, en Samen voor Nederland had Samen Voor Nederland moeten zijn. LEF - Partij voor de Jongeren stond überhaupt nog niet geregistreerd bij de Kiesraad.

De klok tikt voor de partijen om resterende handtekeningen op te halen en de fouten te corrigeren. Alles moet voor donderdagmiddag 17 uur binnen zijn, anders worden kandidaten van de lijst geschrapt. Zonder de vereiste handtekeningen kan een partij helemaal niet meedoen aan de verkiezingen.