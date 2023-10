“De Yesilgöz-tactiek: ‘keihard aanpakken’ zonder nuance en gericht op de onderbuik”

Acteur en presentator Diederik Ebbinge ergert zich groen en geel aan de manier waarop de onze minister van Justitie en Veiligheid en VVD-presidentskandidaat Dilan Yesilgöz zich profileert in de media. “De Yesilgöz-tactiek die ze chronisch hanteert. Boud en zelfverzekerd. Het ‘keihard aanpakken’ idioom. Kennis, nuance en onderzoek ondermijnend. Louter gestut op de onderbuik van de samenleving. Zeer onprettig en schadelijk”, schrijft hij op X in reactie op een bericht van diplomaat Berber van der Woude.

“Zondag zat ik aan tafel bij Op1”, schrijft Van der Woude op Linkedin. “Mij was gevraagd duiding te geven bij de internationale en Nederlandse reactie op de verschrikkelijke aanval van Hamas op Israël. Omdat ik 14 jaar bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken heb gewerkt, als beleidsadviseur en diplomaat. En omdat ik twee jaar als diplomaat werkte in Ramallah en woonde in Oost-Jeruzalem.”

'Geen begrip tonen voor de daden, maar wel begrijpen in welke context ze gebeuren'

“De uitzending gaf ruimte aan de afschuw, het verdriet, de angst en de boosheid om de daad van Hamas. We hoorden getuigenissen van mensen die doodsbang waren over het lot van hun geliefden en vreesden voor hun toekomst. We willen niet dat deze extreme afschuwelijkheden periodiek blijven gebeuren, terwijl een volk elke dag de keel wordt dichtgeknepen. En dus moeten we snappen waar deze uitbarstingen vandaan komen. Oftewel: we moeten geen begrip tonen voor de daden, we moeten wel begrijpen in welke context ze gebeuren. Daarvoor is inlevingsvermogen nodig in de belangen en posities van álle betrokken actoren”, aldus Van der Woude.

'Dit is de minister die verantwoordelijk is voor onze binnenlandse veiligheid'

“Vanaf de eerste seconde dat ik dat punt maakte viel onze demissionair VVD-minister van Justitie en Veiligheid Dilan Yesilgoz mij aan. Ze vond het moreel verwerpelijk dat ik nu, nu we mogelijk op het punt staan meegesleept te worden in een nieuwe totale escalatie in het Midden-Oosten, een pleidooi maakte voor begrip van de feiten.”

Online haat

“Dat het voor mij en mijn tafelgenoot Radi Suudi bepaald geen prettig gesprek was en ik sindsdien word bestookt met online haat is maar nevenschade. Maar dit is de minister die nu verantwoordelijk is voor onze binnenlandse veiligheid en die straks mogelijk premier wordt”, besluit de diplomaat.