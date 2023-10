Zien: Bernie Sanders te gast bij Lubach. De democraat roast Trump en het Amerikaanse zorgstelsel

De Amerikaanse senator Bernie Sanders (82) heeft liever een AI-president in het Witte Huis dan een tweede termijn van Donald Trump, zei hij gisteravond in gesprek met talkshowhost Arjen Lubach in zijn avondshow bij de VPRO op NPO1.

“Liever een AI-president dan Trump”

Sanders schrijft in zijn boek ‘Het is oké om kwaad te zijn op het kapitalisme’ dat AI de invulling van het werk voor iedereen gaat veranderen. Lubach vroeg Sanders vervolgens of hij liever een AI-president of Trump in het Witte Huis ziet. “De AI-president heeft vermoedelijk een stukje meer intelligentie dan Donald Trump”, antwoordde Sanders hierop.

Het was twintig jaar geleden dat Sanders in ons land was, en de democraat zegt dat hij 'het erg leuk vindt in Nederland'. “Ik was druk met een paar presidentsverkiezingen en mijn werk in de senaat”, aldus de oud-presidentskandidaat.

“Zorg is een mensenrecht. Zover zijn we in de VS nog niet”

Over het zorgstelsel in de VS en in Europa zegt hij: “Gezondheidszorg werd niet altijd gezien als een mensenrecht. Veel mensen overleden omdat ze te laat bij een dokter kwamen. Een groot deel van Europa besloot: zorg is een mensenrecht. Zo ver zijn we in de VS nog niet.”