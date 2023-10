BBB en FvD vinden dat niet Chemours, maar de belastingbetaler moet opdraaien voor de vervuilingskosten

De motie, waarin het chemieconcern Chemours uit Dordrecht aansprakelijk gesteld wordt voor de kosten die het Rijk heeft gemaakt vanwege de door Chemours veroorzaakte pfas-vervuiling, is door alle Tweede Kamerfracties gesteund, behalve de BBB en het FvD. Lid Omtzigt en Lid Ephraim waren niet bij de stemming aanwezig.

De vervuiler betaalt

Klaarblijkelijk vinden de boerenpartij en de radicale complotdenkers van Forum het zelf betalen voor de schoonmaak van de rotzooi die grote bedrijven zelf veroorzaakt hebben, veel te ver gaan. En dan wordt in de motie – voorgesteld door Sandra Beckerman (SP) en Eva van Esch (Partij voor de Dieren) – nog niet eens gesproken over de gezondheidschade en andere ellende die Chemours in de Dordtse regio heeft veroorzaakt.

Doorbraak in de aanpak van grote vervuilers

“Doorbraak in het aanpakken van grote vervuilers. Ze moeten niet langer bepalen maar betalen!”, aldus Beckerman op X. “Blij met deze stap, maar meer stappen zijn hard nodig. Zo pleiten wij ook voor een gezondheidsonderzoek voor omwonenden, strengere milieuwetgeving, strenger en beter toezicht en hogere boetes.”

Is de BBB bang voor schadeclaims voor de agro-industrie?

“BBB ziet blijkbaar de schadeclaims van Parkinson patiënten door landbouwgif aan de agro-industriële bedrijven niet zo zitten...”, schrijft Pieter de Zeeuw in een reactie op X.