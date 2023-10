Prins Constantijn: Enorme humanitaire ramp dreigt door oorlog Israël en Hamas

Prins Constantijn maakt zich grote zorgen over het verloop van de oorlog in Israël. ,,Wat daar gebeurt, is helemaal afschuwelijk”, aldus prins Constantijn op een bijeenkomst in Zaandam van startende bedrijven in de technologiesector. ,,Een ongelooflijke daad van terrorisme die zich daar heeft afgespeeld, waarbij onschuldige mensen zijn vermoord. En wat er nu volgt, is een reactie die ook heel veel burgerslachtoffers gaat brengen. Eigenlijk met zijn allen zouden we dat willen voorkomen.”

Prins Constantijn, lid van het Koninklijk Huis, deed zijn uitspraken donderdag in zijn rol als speciaal gezant van Techleap, de aanjager voor de Nederlandse technologiesector, schrijft het AD. Israël is een belangrijk land op het gebied van technologische innovatie. Door de hoge concentratie van geavanceerde technologiebedrijven wordt Israël wel het Silicon Valley van het Midden-Oosten genoemd.