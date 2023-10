Israëlische leger: inwoners Gaza kunnen tijdelijk veilig vluchten

Inwoners van de Gazastrook kunnen zaterdag tussen 10.00 en 16.00 uur (lokale tijd) veilig reizen van het noorden naar het zuiden, laat een woordvoerder van het Israëlische leger weten. Er zullen dan geen aanvallen worden uitgevoerd, melden Israëlische media.

Vrijdag kregen ruim een miljoen mensen in het noorden van de dichtbevolkte Gazastrook te horen dat ze binnen 24 uur naar het zuiden moesten vertrekken. Die deadline liep zaterdag om 05.00 uur (lokale tijd) af. Naar schatting tienduizenden Palestijnen hebben gehoor gegeven aan dit bevel dat door de VN scherp is veroordeeld.

In de door Hamas bestuurde Gazastrook wonen ongeveer 2,3 miljoen mensen. Sinds de aanval van de islamitische beweging op Israël is het gebied volledig afgegrendeld en worden grootschalige luchtaanvallen uitgevoerd door het Israëlische leger. Meer dan 400.000 Palestijnen zijn op de vlucht en ongeveer 1900 mensen zijn volgens de autoriteiten in Gaza omgekomen.