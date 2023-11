Hoe PVV-er Gom van Striem zijn werkgever oplichtte en er met 2 miljoen van doorging

De details van de fraude die verkenner Gom van Striem pleegde zijn dankzij NRC bekend. Kort gezegd: Van Strien en zijn opvolger bedachten een constructie die hen 2 miljoen opleverden. En anders dan de verkenner zegt is de zaak juridisch nier van tafel.

Als baas van Utrecht Holdings verkocht Van Striem patenten en knowhow die aan de Utrechtse Universiteit was ontwikkeld. Omdat de Universiteit sommige van de transacties van Van Striem wantrouwde liet zijn Deloitte, een vooraanstaand accountantsbureau, onderzoek doen.

Deloitte ontdekte hoe het Van Strien en zijn opvolger zaken deed met zichzelf en een constructie opzette waardoor uiteindelijk zo’n twee miljoen euro publiek geld naar een bedrijf vloeide waar zijzelf en hun echtgenotes bij betrokken waren.

Details over hoe het duo te werk ging, staan ook in een kortgedingvonnis van de rechtbank Gelderland van 27 juli dit jaar. Want de rechter heeft zich wel degelijk al over de zaak uitgesproken, al moet een eventuele vervolging wegens fraude nog beginnen.

Het duo richtte een bedrijf op dat zaken deed met de universiteit. Ze richtte dat bedrijfje zo in de winst naar de aandeelhouders zou stromen. Die aandeelhouders waren voor ieder een derde deel de vrouwen van Van Striem en diens opvolger.

Vanaf 2014 keert het bedrijf dividend uit aan de aandeelhouders. Die dividenden bedragen ruim twee miljoen euro. De echtgenote van Gom van Strien heeft recht op 32 procent.

Marcel Evers, advocaat van Utrecht Holdings, laat aan NRC weten dat de zaak van tafel zeker niet van tafel is.. Evers: „Betrokkenen zijn na een zorgvuldig proces aansprakelijk gesteld voor de geleden schade. Op de reactie van betrokkenen hierop is uitvoerig gereageerd en de aansprakelijkstelling is onverkort gehandhaafd. Ze zijn tevens op de hoogte gesteld van de aangifte bij het OM.”