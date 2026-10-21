68 Tweede Kamerleden spreken AI-teksten uit in debat, dit zijn de veelplegers

68 Tweede Kamerleden spraken dit jaar in debatten teksten uit die grotendeels door AI zijn gegenereerd. AI-gebruik blijkt wijdverbreid in de Kamer: in bijna tweederde van de debatten sprak ten minste één Kamerlid een tekst uit die uit een chatbot was komen rollen. Dat komt neer op bijna 300 bijdragen sinds 1 januari dit jaar. Dat blijkt uit onderzoek van Investico en De Groene Amsterdammer, met behulp van AI-scanner Pangram.

Kamerleden van over het hele politieke spectrum gebruiken AI bij het schrijven van hun debatbijdragen. Voormalig Pro-Kamerlid Esmah Lahlah, momenteel wethouder in Amsterdam, voert de lijst van veelgebruikers aan: ze las AI-teksten voor in 4 van de 5 debatten waar ze aan meedeed. Ze wordt gevolgd door Rachel van Meetelen (PVV), Fatimahzra Belhirch (D66) en Wendy van Eijk (VVD).

Binnen fracties zijn de verschillen in AI-gebruik groot. PVV-Kamerleden Van Meetelen en Raijer grijpen bijvoorbeeld veelvuldig naar de chatbot, terwijl de AI-scanner bij partijprominenten als Geert Wilders, Dion Graus en Martin Bosma niet afgaat. De BBB-fractie heeft AI-gebruik het meest massaal omarmd, 30 procent van de spreekbeurten is met chatbots tot stand gekomen. Direct daarna volgen de Groep Markuszower, Mona Keijzer en de VVD. Alleen bij de Partij voor de Dieren, SP en Volt gaat de AI-scanner nooit af.