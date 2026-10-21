ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

68 Tweede Kamerleden spreken AI-teksten uit in debat, dit zijn de veelplegers

Politiek
door Redactie
cbs minste vertrouwen in tweede kamer in 10 jaar tijd1683592133
Volg ons op Google Nieuws
68 Tweede Kamerleden spraken dit jaar in debatten teksten uit die grotendeels door AI zijn gegenereerd. AI-gebruik blijkt wijdverbreid in de Kamer: in bijna tweederde van de debatten sprak ten minste één Kamerlid een tekst uit die uit een chatbot was komen rollen. Dat komt neer op bijna 300 bijdragen sinds 1 januari dit jaar. Dat blijkt uit onderzoek van Investico en De Groene Amsterdammer, met behulp van AI-scanner Pangram.
Kamerleden van over het hele politieke spectrum gebruiken AI bij het schrijven van hun debatbijdragen. Voormalig Pro-Kamerlid Esmah Lahlah, momenteel wethouder in Amsterdam, voert de lijst van veelgebruikers aan: ze las AI-teksten voor in 4 van de 5 debatten waar ze aan meedeed. Ze wordt gevolgd door Rachel van Meetelen (PVV), Fatimahzra Belhirch (D66) en Wendy van Eijk (VVD).
Binnen fracties zijn de verschillen in AI-gebruik groot. PVV-Kamerleden Van Meetelen en Raijer grijpen bijvoorbeeld veelvuldig naar de chatbot, terwijl de AI-scanner bij partijprominenten als Geert Wilders, Dion Graus en Martin Bosma niet afgaat. De BBB-fractie heeft AI-gebruik het meest massaal omarmd, 30 procent van de spreekbeurten is met chatbots tot stand gekomen. Direct daarna volgen de Groep Markuszower, Mona Keijzer en de VVD. Alleen bij de Partij voor de Dieren, SP en Volt gaat de AI-scanner nooit af.
loading

POPULAIR NIEUWS

Condensatie op het raam, schimmel van natte, energie-efficiëntie kwesties

Slapen zonder verwarming? Zo voorkom je zwarte plekjes op de muur

Close-up verpleegkundige die vaccininjectie doet aan oudere vrouw.

Griepprik overslaan? Na griep is je hartinfarctrisico zes keer zo groot

Werknemer die met een doos spullen het gebouw verlaat.

Twee jaar gewerkt en ontslagen? Jij krijgt 3 maanden WW, een Kamerlid 2 jaar

ibtqXtqpci24wpb

Is een thuisbatterij de moeite waard nadat saldering eindigt?

Een oudere 60-jarige man zit aan tafel met een kop koffie en een krant in zijn handen.

Dit hebben alle geluksvogels met elkaar gemeen

Hypotheekrenteaftrek

Gepensioneerd met een aflossingsvrije hypotheek? Bij tot 46.000 huishoudens kan de restschuld een probleem worden, zo check je of jij erbij hoort

Loading