1,1 miljoen euro aan donaties voor noodlijdend zeehondencentrum

LAUWERSOOG (ANP) - Het in financiële nood verkerende Werelderfgoedcentrum Waddenzee (WEC) in Pieterburen heeft inmiddels 1,1 miljoen euro aan donaties binnengekregen. Dat zei Sander van Dijk, hoofd educatie van het WEC, vrijdagavond in het EO-radioprogramma Dit is de Dag.

Het WEC kreeg het geld via onder meer een crowdfunding en andere donaties.

Maandag werd bekend dat het centrum zeker 2,8 miljoen euro nodig heeft om te kunnen overleven. Het WEC werd anderhalf jaar geleden geopend in een nieuw gebouw in de haven van Lauwersoog. De tekorten zijn ontstaan door hogere bouwkosten en tegenvallende bezoekersaantallen.

Directeur Bas Wemmenhove van het WEC stelde vrijdagmiddag tegenover het Dagblad van het Noorden buitengewoon verheugd te zijn over de vele donaties. "Wij ervaren dit als een enorme steun. En niet alleen financieel." Volgens Wemmenhove is het nog wel te vroeg om te zeggen dat er zicht is op een goede afloop. "Maar het draagt wel bij aan het verkrijgen van perspectief."