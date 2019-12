Duitse miljardair zoekt mensen die gratis met hem in Nieuw-Zeelands paradijsje willen wonen

De Duitse Karl Reipen plaatste een opmerkelijke advertentie in een Nieuw-Zeelandse krant: hij zoekt tien mensen die op zijn Awakino Estate willen komen wonen.

Reipen is rijk geworden door de verkoop van iced coffee. Hij is jaren bezig geweest met de perfectionering van zijn landgoed dat aan de westkust van het Noordereiland van Nieuw-Zeeland ligt in de buurt van New Plymouth. Naar schatting is zijn kleine paradijsje 5 miljoen euro waard.

Volgens de advertentie krijgt ieder koppel zijn eigen privéwoning en kan de wijngaard worden gebruikt voor gezamenlijke etentjes en borrels. “Als je geïnteresseerd bent om samen te leven met een groep interessante mensen, kan dit jouw nieuwe leven zijn,” klinkt het.

Over zichzelf vertelt hij dat hij een achtergrond heeft in internationale zaken, maar dat hij vroeger graag op Duitse boerderijen werkte. Hij zou tien jaar bezig zijn geweest om het landgoed af te maken. “Nu alles eindelijk afgewerkt is, zou ik dit paradijs graag delen met aangename mensen.”

“Op en rond het domein kan je genieten van wandelingen, vissen, shoppen, kayaken, vogelspotten, zwemmen en kijken naar leuke dieren,” prijst hij de plek aan. Liefhebbers kunnen hun eigen paard meenemen. Mensen tot 70 jaar kunnen zich aanmelden.