Een man van 65 (met een witte baard) ging in Colorado Springs een bank in een zei dat hij een wapen had en geld wilde.

Eenmaal buiten gekomen strooide hij de buit om zich heen onder het roepen van Merry Christmas. Daarna ging hij naar een nabijgelegen Starbucks. Daar wachtte hij zijn arrestatie af. Het wapen waarmee hij dreigde, had hij niet.

De politie van een behoorlijk deel van de buit terug, maar duizenden dollars zijn terecht gekomen bij voorbijgangers.