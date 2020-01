De fatale flatbrand in Arnhem is mogelijk veroorzaakt door vuurwerk dat in de hal van het gebouw kan zijn afgestoken. Dat meldt de politie, die de oorzaak van de brand onderzoekt. Door de brand kwamen een 39-jarige man en zijn 4-jarige zoontje om het leven, de 36-jarige moeder en een 8-jarig dochtertje raakten gewond.