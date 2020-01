‘Prijsverschillen reparaties bij garages groot’

De prijsverschillen van autoreparaties zijn vaak groot, constateert de ANWB na een telefonische rondgang langs vijfhonderd garages. Het vervangen van een koppeling was bij een garage maar liefst 905 euro duurder dan de goedkoopste, aldus de ANWB. Het verschil bij het vervangen van remmen was 245 euro tussen de duurste en de goedkoopste garage.

Ook regionaal zijn er verschillen. Garages in de Randstad en Gelderland zijn gemiddeld veelal duurder, terwijl de garages in Zeeland, Drenthe en Groningen goedkoper zijn. Ook in de grote steden zijn de reparaties vaak prijzig, aldus de bond. Merkdealers bleken gemiddeld het duurst.

De redactie van de Kampioen vroeg prijzen op van het verwisselen van een nieuwe set banden, het vervangen van remmen, een nieuwe voorruit en het vervangen van een koppeling. De offertes werden aangevraagd op basis van steeds dezelfde auto.