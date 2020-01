Wapens terreur Bataclan en Brussel kwamen uit Nederland

De terroristen van de aanslagen in Parijs en Brussel haalden hun wapens uit Nederland. Dat stelt het Franse Openbaar Ministerie in zijn dossier over de aanslagen van 2015 en 2016, die honderdzestig mensen het leven kostten. Vermoedens over een Nederlandse link met de aanslagen waren er volgens NRC al langer, maar in het Franse dossier worden nu verschillende nieuwe namen genoemd van mogelijke Nederlandse wapenleveranciers.

De wapens zouden door leden van de terreurcel zijn verkregen tijdens een bezoek aan Nederland in oktober 2015, vlak voor de aanslagen in Parijs op concertzaal Bataclan en andere plaatsen.

De Nederlandse justitie heeft gekeken of de leveranciers van de wapens te vervolgen zijn, maar dat is niet gelukt