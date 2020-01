Kabinet wil serieuze inperking vuurwerk

Het kabinet wil de verkoop van consumentenvuurwerk sterk aan banden leggen. Dat heeft minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) na de ministerraad gezegd. "We willen een serieuze verdere inperking van het vuurwerk", zei de bewindsman. Belangrijke leidraad daarbij is de wens van de politie en hulpdiensten en het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV). Die pleiten allemaal voor een verbod van knalvuurwerk en vuurpijlen. Tijdens oud en nieuw deden zich weer meer incidenten voor. "Een wildwestpuinhoop", noemde Grapperhaus het. In de Tweede Kamer is al een meerderheid voor een verdere beperking van het vuurwerk.