Ouderenzorg wordt onbetaalbaar: “Zorg dat je een netwerk hebt, want dat heb je nog hard nodig”

Door de vergrijzing wordt de Nederlandse zorg steeds duurder. Tot 2029 stijgen de kosten met zeker 5 miljard euro, becijferde RTL Nieuws. Die sprak met een aantal zorgbestuurders. Hun boodschap: zorg dat je mensen kent die voor je willen zorgen als je ouder wordt.

Volgens Jeroen van den Oever, van thuiszorgorganisatie Fundis, is vooral het personeelstekort een groot probleem. “We zitten op dit moment op een doodlopende weg als het gaat om de ouderenzorg. De kosten gaan flink stijgen als we niks doen. Maar het probleem is dat de handjes er niet zijn om de feitelijke zorg te leveren. We hebben nu al een groot tekort aan mensen, en die arbeidsmarkt blijft de komende 10, 15 jaar hetzelfde. Ondertussen gaat de vraag verdubbelen.”

Ouderen moeten meer zelf regelen, denkt de directeur van het Zwolse Isala Ziekenhuis, Rob Dillmann: “Ouderen zullen langer thuis blijven wonen, en dus ook meer ondersteuning nodig hebben. Ze zullen zelf bijvoorbeeld voor een gezonde levensstijl moeten zorgen, en in een huis moeten wonen waarin ze oud kunnen worden. Ook van de rest van de bevolking zal meer gevraagd worden. In de vorm van meer mantelzorg, of hogere premies.”

“Ga op tijd wonen in een woning waar je nog heel oud kunt worden”, adviseert Van den Oever dan ook. “Veel mensen doen dat veel te laat. En het tweede is: zorg heel goed voor je vrienden en je familie. Zorg dat je een netwerk hebt, zorg dat je veel contact hebt met anderen, want dat heb je nog hard nodig op het moment dat je ouder wordt.”