Opnieuw geluksadvies uit Scandinavië: we moeten ‘koselig’ leven

De Scandinavische landen behoren tot de gelukkigste ter wereld. Reden waarom we maar wat graag de leefstijl van de noorderlingen overnemen. Nieuwste concept op dit gebied is koselig, wat zoiets betekent als knus buiten zijn met vrienden.

Koselig is een Noorse term. De Noren staan erom bekend dat ze graag buiten leven, ook al is het koud en donker. Gaan ze op de koselige toer dan trekken ze naar buiten met vrienden of familie, gaan rondom een vuurkorf zitten met een dekentje, een hapje en een drankje. Boven hen een prachtige sterrenhemel en om hen heen de natuur.

Dit klinkt heel romantisch en knus, maar het is natuurlijk wel ijskoud dus je zou er ook voor kunnen kiezen om lekker binnen koselig te zijn. Dan doe je de open haard aan, kruip je lekker tegen je geliefde aan op de bank en schenk je een kopje thee of glaasje wijn in. En dan heb je zo maar een oer-Hollands concept te pakken, namelijk gezelligheid.